ADO met Janmaat en Elia maar moeizaam langs amateurs van Gemert, invallers redden Haagse ploeg

‘Verhufte­ring’ op de voetbalvel­den lijkt niet te stoppen: ‘Waar zijn de normen en waarden gebleven?’

Er is dit seizoen geen houden aan. Elk weekend is het in de Haagse regio (meermaals) raak als het gaat om gestaakte of uit de hand gelopen voetbalwedstrijden. Meer dan ooit lijkt er een storm van agressiviteit en verhuftering over de amateurvelden in onze regio te razen. Maar waar komt dat door? En belangrijker: hoe kan het worden opgelost? ,,Ik heb het idee dat de KNVB sommige zaken bewust onder het tapijt veegt.”

23 november