ADO-middenvelder Sem Steijn tekent contract bij FC Twente

Ex-rapper en voormalig model is bij Westlandia weer doelman: ‘Wie het niet redt, valt in een gat’

Doelman Bob van der Hoek (26) kende geen zenuwen toen trainer Cesco Achterberg hem vertelde dat hij in de competitiewedstrijd tegen HSC’21 (1-0) voor het eerst bij derde divisionist Westlandia onder de lat zou staan. Met een aantal prima reddingen had het voormalige model én rapper een belangrijk aandeel in de eerste zege in 162 dagen.

24 februari