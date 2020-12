ADO mist Pinas tegen FC Utrecht, verdediger komt dit jaar niet meer in actie

Shaquille Pinas is er niet bij als ADO Den Haag het zondagmiddag opneemt tegen FC Utrecht. De 22-jarige Rotterdammer, vorige week nog een belangrijke schakel op het opnieuw ingerichte Haagse middenveld, moet zich laten opereren aan zijn enkel en komt dit kalenderjaar niet meer in actie.

De afwezigheid van de aanvoerder van de afgelopen wedstrijden is een flinke streep door de rekening voor ADO-trainer Ruud Brood. ,,Voor ons is het natuurlijk jammer”, geeft hij aan. Brood zette Pinas in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen op het middenveld en had hem daar graag laten staan. ,,Zoals hij dat invulde, daar konden we op voortborduren. Het was af en toe nog wat onwennig, hij speelde echt als een libero op het middenveld, maar dat was wel de manier waarop hij het moest doen.”

Wat de blessure extra ongelukkig maakt, is de afwezigheid van aanvoerder Peet Bijen. Hij ontbreekt al langere tijd, met eveneens een enkelblessure. Daardoor heeft Brood weinig opties in zijn verdediging. ,,Het is dun achterin. Peet is aan het revalideren, Gianni Zuiverloon is nog aan het optrainen. Het zou fijn zijn als zij er binnenkort weer bij zijn, maar dat is nu niet aan de orde.”

Ook in aanvallend opzicht moet Brood schakelen. David Philipp, de doelpuntenmaker van afgelopen zaterdag, viel geblesseerd uit en is er zondag ook niet bij. Maar daar staat tegenover dat Ricardo Kishna zou kunnen starten. ,,Ik zal niet schromen om Ricardo te gebruiken”, zegt Brood. ,,Of hij gaat starten, zien we zondag wel. Maar we hebben deze week elke dag goed naar hem geluisterd en met de hele medische staf gekeken wat zijn fysieke reacties waren na de wedstrijd van vorige week. Hij voelt zich goed.”