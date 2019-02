ADO moet zich vasthouden aan de eerste helft tegen Ajax

Er klonk een diepe zucht door in het antwoord van Fons Groenendijk toen hem zondagmiddag werd gevraagd hoe hij ervoor kon zorgen dat zijn ploeg op mentaal vlak verbetering kon laten zien in aanloop naar de belangrijke uitwedstrijd tegen De Graafschap. ,,Daar gaan we het wéér over hebben", benadrukte de trainer. ,,Dat gesprek gaan we niet voor het eerst dit seizoen voeren."