ADO na 17 seconden op achterstand: ploeg komt dramatisch begin niet te boven en verliest opnieuw

Het tot dusver dramatische seizoen van ADO Den Haag heeft in Maastricht een vervolg gekregen. De Haagse ploeg kwam in Maastricht al binnen zeventien seconden op achterstand en wist de horrorstart niet meer ongedaan te maken: 3-1.

Een seconde of twee bleef Hugo Wentges staan, voor zich uit kijkend, niet helemaal wetend wat hem zojuist was overkomen. Tot hij de bal vol frustratie naar de middenlijn gooide. Het besef dat hij de bal al na zeventien (!) seconden na het eerste fluitsignaal achter zich het goal in zag vliegen, leek even op zich te laten wachten. Tot Wentges in ongeloof uitbarstte.

Het dramatische begin in Maastricht was zo’n beetje exact het tegenovergestelde waar iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt, op zal hebben gehoopt. Een bliksemstart, lekker om met vertrouwen - dat volgens Dirk Kuyt de eerste twee duels van het sezoen ontbrak - de wedstrijd te spelen, díe was nodig. En niet een gitzwarte, zoals dat nu het geval was.

Voorbode

Het dramatische begin bleek een voorbode voor een verschrikkelijke avond voor ADO, waarin de hoop op een mooi seizoen verder weg leek dan ooit. In Maastricht werd de Haagse ploeg, zoals tegen Heracles en bij vlagen ook FC Den Bosch ook gebeurde, in de achterhoede aan alle kanten voorbij gelopen, zonder dat de Maastrichtse aanvallers ook maar een strobreed in de weg werd gelegd.

De ruimtes in de Haagse defensie waren constant zó enorm, de ADO-verdedigers zó onmachtig, dat de Maastrichtse spelers vrij waren om te combineren, zowel door het centrum als over de Haagse flanken. De 2-0 van Mart Remans, die de bal in de rug van Denzel Hall binnentike, kwam dan ook bepaald niet uit de lucht vallen.

De defensieve onmacht valt moeilijk enkel de verdedigers aan te rekenen. Het middenveld, bestaande uit Gregor Breinburg, Jordy Wehrmann en Dhoraso Klas, was zó statisch, dat er extreem grote ruimtes onstonden vlak voor de Haagse defensie. Dusdanig grote ruimtes, dat het voor de ADO-verdedigers onmogelijk was om ook maar iets tegen de MVV-aanvallers te beginnen.

Gehoopt werd dat de Haagse defensie met Tyrese Asante in plaats van de tot dusver teleurstellende Dirk Carlson, die overigens met een blessure ontbrak, iets van stabiliteit zou krijgen. De 20-jarige verdediger miste de voorbereiding door een blessure, maar wordt door de Haagse club dit seizoen als belangrijke defensieve pion gezien. Maar ook Asante kon zijn ploeg niet van de defensieve rust en stabiliteit voorzien waar zo naar werd verlangd.

Wanhopig

Het moet Kuyt wanhopig maken dat hij er na drie duels nog niet in is geslaagd ook maar een stukje stabiliteit in de achterhoede te brengen. Ook juist omdat ADO aanvallend gezien helemaal niet slecht voor de dag kwam en met een stabiele achterhoede mogelijk wél met een resultaat uit Limburg was vertrokken.

De Haagse club kwam immers tot (veel) meer schoten dan MVV, scoorde ook via Thomas Verheydt en had zeker kansen op meer. Maar als vervolgens vrijwel iedere aanval wordt beantwoord met een Maastrichtse tegenstoot, die na iets minder dan zeventig minuten via Dailon Livramento zelfs doeltreffend was, zal dat de Haagse aanvallers ook niet echt vertrouwen geven.

ADO krijgt het tot op heden defensief gezien simpelweg niet voor elkaar. Een voorbereiding waarin dat erin had móeten zijn geslepen, is de conclusie simpel maar hard: dat is van geen kant gelukt. Het maakt dat er bij ADO al vroeg in het seizoen zorgen zijn. Aanvallend zag het er tegen MVV al beter uit dan in de rest van dit seizoen, maar verdedigend gezien lijkt het met de week slechter te worden.

