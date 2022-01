ADO na acht competitiezeges op een rij keihard onderuit bij Roda JC: ‘Flinke slag om de oren’

Een zeer belangrijk drieluik stond voor de deur en dat beseften de spelers van ADO Den Haag allemaal. De resultaten in de duels met Roda JC, Excelsior en De Graafschap konden weleens heel bepalend worden in de strijd om directe promotie naar de eredivisie. Maar ze gingen die serie wedstrijden ten slotte met veel vertrouwen in. De Haagse ploeg boekte acht overwinningen op rij in de Keuken Kampioen Divisie en had het gevoel dat ze dinsdagavond in de beker eredivisionist RKC hun wil hadden kunnen opleggen.