ADO na acht competitiezeges op een rij keihard onderuit bij Roda JC

ADO Den Haag is een cruciale serie wedstrijden tegen drie concurrenten om promotie naar de eredivisie desastreus begonnen. In Kerkrade werd de gehavende ploeg van trainer Ruud Brood met maar liefst 5-0 opgerold door Roda JC.

Een zeer belangrijk drieluik stond voor de deur en dat beseften de spelers van ADO Den Haag allemaal. De resultaten in de duels met Roda JC, Excelsior en De Graafschap konden weleens heel bepalend worden in de strijd om directe promotie naar de eredivisie. Maar ze gingen die serie wedstrijden ten slotte met veel vertrouwen in. De Haagse ploeg boekte acht overwinningen op rij in de Keuken Kampioen Divisie en had het gevoel dat ze dinsdagavond in de beker eredivisionist RKC hun wil hadden kunnen opleggen.

Dat een bekeroverwinning mede door een groot aantal vroege wissels uit handen was gegeven, maakte niet uit. En die gewisselde spelers zouden er drie dagen laten allemaal weer staan, verwachtte aanvoerder Boy Kemper. Maar dat het vertrouwen dat de spelers richting het duel in Limburg hadden, vertoonde voor de wedstrijd tegen Roda JC al wat scheurtjes, toen trainer Ruud Brood aangaf nog flink wat onzekerheden in zijn selectie te hebben. ,,We hebben wel wat pijntjes en klachten, dus dat moeten we even bekijken”, zei hij. ,,Het is niet anders.”

Voorzorgsmaatregelen

Want de voorzorgsmaatregelen in het bekerduel met RKC ten spijt, ADO kwam in Kerkrade verre van op volle oorlogssterkte voor de dag. Kemper en spelmaker Ricardo Kishna werden in Waalwijk vroeg gewisseld en dat bleek niet uit luxe. Beide spelers haalden de wedstrijd tegen Roda JC niet. Routiniers Daryl Janmaat en Gregor Breinburg waren er dinsdag al niet bij en ontbraken ook nu. En over clubtopscorer Thomas Verheydt kon trainer Ruud Brood slechts voor de helft beschikken.

Volledig scherm Thomas Verheydt viel tegen Roda JC na de rust in, maar ook hij kon geen potten breken. © Pro Shots / Henk Korzelius

De Haagse spits had donderdag al niet getraind. Toen verscheen hij slechts op het trainingscomplex in Rijswijk om zich op corona te laten testen. Maar zijn keelpijn is niet veroorzaakt door Covid-19, waardoor hij ondanks zijn klachten wel met zijn ploeg naar Zuid-Limburg meereisde. Daar moest hij in de eerste helft met lede ogen aanzien hoe zijn ploeg totaal geen grip kreeg op het spel van Roda JC.

Het zorgde ervoor dat Verheydt meteen na de rust in het veld moest worden gebracht. Een 1-0 achterstand, veroorzaakt door een snelle goal van Benjamin Bouchouari, moest worden omgebogen. En zonder hun sterke aanspeelpunt slaagden de spelers van ADO er al niet in de bal vast te houden op de helft van de thuisploeg, laat staan een fatsoenlijke kans te creëren.

Ondergrens

Maar de hoop dat het met Verheydt allemaal zou veranderen vervloog binnen acht minuten. Want in de 53ste minuut van de wedstrijd stond het ineens 3-0. Door twee snelle uitbraken van de thuisploeg was de wedstrijd al gespeeld voordat ADO ook maar iets had kunnen uitrichten. En doordat de Haagse ploeg ver door de ondergrens zakte, konden de Limburgers vanuit de counter zelfs uitlopen naar een 5-0 overwinning.

Waar ADO dus maar wat graag meer druk wilde zetten op de koplopers van de Keuken Kampioen Divisie, zorgde juist tegenstander Roda JC ervoor dat de strijd om de tweede plek er een hele serieuze kandidaat bij heeft. De grote nederlaag van ADO bevestigde bovendien wat Brood al eerder aanstipte. Als de Haagse ploeg niet compleet is en met name als er ervaren krachten ontbreken, is het erg fragiel. Het maakte zijn voorzorgsmaatregelen in het bekertoernooi er alleen maar begrijpelijker op. Ook al hebben ze voor het duel met Roda JC helemaal niets opgeleverd.

