ADO op zoek naar veiligere parkeerplekken na lek gestoken autobanden van trainer Ruud Brood

Natuurgras

De trainingsaccommodatie van ADO ligt in Rijswijk op ruim tien kilometer afstand van het Cars Jeans Stadion. Doordat het kunstgras in het stadion in de zomer van 2020 is vervangen door natuurgras, traint de Haagse selectie ergens anders. Op Sportpark De Toekomst in het Zuiderpark, waar de jeugdopleiding van ADO is gehuisvest, is geen plek en dus traint de Haagse selectie dagelijks op het terrein waar ook vierdeklasser RVC Celeritas haar wedstrijden en trainingen afwerkt.