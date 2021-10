ADO pas in ‘Haags Kwartiertje’ langs amateurs van Sparta Nijkerk

KNVB BekerDe gedachten van veel ADO Den Haag-fans zullen zijn teruggegaan naar Genemuiden-uit in 2015. Toen werd ADO door een amateurclub uit het bekertoernooi geknikkerd. Tegen derdedivisionist Sparta Nijkerk kwam het zo ver niet. Door twee goals in het ‘Haags Kwartiertje’ overleeft de ploeg van Ruud Brood een charmant bekeravondje in Nijkerk: 0-2.

Terwijl de selecties van beide teams bezig zijn aan hun warming-up op het kunstgrasveld van sportpark De Ebbenhorst, zit Ruud Brood op een klein krukje in de deuropening van een van de kleedkamers. Het beeld van de hoofdtrainer van ADO Den Haag, werkend aan zijn tactische plan voor de eerste ronde van de KNVB Beker, in de krapte van het amateurcomplex in Nijkerk is kneuterig en charmant tegelijk. Profclubs die voor een officieel duel naar de amateurs moeten, het maakt het bekertoernooi mooi.

Het zijn affiches waar de fans van de betaald voetbalclubs voorafgaand aan elke loting vurig op hopen en na elke loting licht huiverig naar uitkijken. Want het zal toch niet dat jouw club zich op bezoek in de provincie blameert? Voorbeelden van zulke vernederingen zijn er immers genoeg. Het ADO-publiek weet er alles van. De gedachten hoeven alleen maar terug naar dinsdag 22 september 2015. Toen werd de Haagse club, op dat moment een stabiele middenmoter in de eredivisie, na strafschoppen uitgeschakeld door Sportclub Genemuiden.

Quote Het zijn altijd lastige potjes, tegen die amateur­clubs Ricardo Kishna

Niet voor niets stipte Ricardo Kishna in aanloop naar het duel aan dat hij Sparta Nijkerk wel serieus wilde nemen. ,,Het zijn altijd lastige potjes, tegen die amateurclubs”, zei de aanvaller die afgelopen vrijdag zijn rentree maakte na een afwezigheid van zes maanden. ,,Natuurlijk moeten we die wedstrijd winnen, maar makkelijk is het niet. Dat zou het alleen kunnen worden als we al snel op voorsprong komen.”

Maar dat lukt ADO in Nijkerk niet. Sterker nog, het is een wonder dat de ploeg van Brood niet tegen een snelle achterstand aankijkt. Op een volgepakt sportcomplex krijgt Sparta Nijkerk vleugels van de sfeeracties van de mensen uit het dorp die naar de wedstrijd zijn komen kijken. Met name de razendsnelle Bryan Burgerhout maakt het de Haagse achterhoede knap lastig. De rechtsbuiten is in de eerste twintig minuten van de wedstrijd tot twee keer toe heel dicht bij een doelpunt. In beide gevallen wordt zijn inzet van de lijn gehaald.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen hebben ze bij Sparta Nijkerk ook al genoeg. Afgelopen weekend verloor de koploper van de derde divisie zaterdag pas voor het eerst dit seizoen. En in het bekertoernooi hadden ze ook al twee overwinningen moeten boeken om in de eerste ronde terecht te komen. En daarin willen ze zich niet zomaar opzij laten zetten door de winnaar van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Het lijkt wel alsof ADO Kishna nodig heeft om de juiste overtuiging in de ploeg te krijgen. Al in de 58ste minuut komt de aanvaller erin. Hij geeft de Haagse ploeg net dat beetje extra daadkracht. Want het duurt tot het ‘Haags Kwartiertje’ voordat ADO afstand neemt van de amateurs uit Nijkerk. In de 76ste minuut kopt Thomas Verheydt raak uit een goede voorzet van Cain Seedorf. Zeven minuten later kopt Evan Rottier de 0-2 binnen na een sterke actie van Vicente Besuijen.

Zo blijft een vernedering de meegereisde ADO-supporters bespaard en overheerst het charmante karakter van een bekeravondje op sportpark De Ebbenhorst.

