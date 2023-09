ADO presenteert veertiende zomeraanwinst: Deense middenvelder Lasse Vigen sluit aan

Update ADO legt aanvaller Jort van der Sande voor drie seizoenen vast

ADO Den Haag heeft Jort van der Sande voor drie seizoenen vastgelegd. De 27-jarige aanvaller komt transfervrij over van competitiegenoot NAC Breda en is de ervaren versterking in de voorste linie waar technisch directeur Joris Mathijsen naar op zoek was.