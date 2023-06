ADO raakt aanvoerder kwijt: Boy Kemper hard op weg naar competitiegenoot NAC

Voetbal Totaal VELO vanaf stip langs Die Haghe en Duindorp in 121ste minuut onderuit: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Die Haghe heeft het hele seizoen in de top van de eerste klasse meegedraaid, maar verloor na strafschoppen van VELO en dus mogen de Wateringers blijven dromen van de vierde divisie. Wilhelmus blijft in de flow en de promotiedroom van Duindorp SV werd in de 121ste minuut aan diggelen geschoten. Wat gebeurde er nog meer op de velden tijdens de eerste avond van de nacompetitie? Met dit overzicht ben je helemaal bij.