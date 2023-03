ADO ruikt aan het linkerrijtje, maar mist te veel kansen en verspeelt punten tegen FC Eindhoven

Handballer en kaasboer Koen (20) geniet op de markt: ‘Je bouwt een band op met de vaste klanten’

Bij de combinatie handbal en kaas gaat er voor niemand een belletje rinkelen, maar voor toptalent Koen Houdijk (20) is het een vaste combinatie. Op zaterdagen staat hij eerst in de kaaskraam op de markt zijn mannetje, in de avond deelt hij bij eredivisionist WHC/Hercules de lakens uit. ,,Ik heb zelfs een vaste klant van 87, dat is toch prachtig?”