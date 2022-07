ADO slaat opnieuw toe en haalt aanvaller Joel Zwarts naar Den Haag

De voorbije weken was er volop interesse in Joël Zwarts, die bij het Duitse Jahn Regensburg - waar hij in de zomer van 2021 terechtkwam - op een zijspoor was beland. Met name Excelsior werd, naast ADO Den Haag, concreet voor de aanvaller. Zwarts sprak zelfs meermaals met Excelsior, waarmee hij de eredivisie in had gekund. Uiteindelijk koos hij echter toch voor ADO.