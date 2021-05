ADO-speelster Jaimy Ravensbergen zat lang in onzekerheid: ‘Je denkt altijd aan het ergste’

In tranen was Ravensbergen enkele weken geleden. In de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Twente viel ze al in de eerste helft uit met een op het oog zware knieblessure. ,,Die zijn meestal erg. Ik had al een keer mijn kruisband gescheurd en nu was het dezelfde knie. Dan denk je aan het ergste. Zeker ook omdat mijn broers ook knieblessures hebben gehad.”