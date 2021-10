ADO-speelster Romy Speelman is een ervaring rijker, maar een illusie armer: ‘Ik paste niet bij die club’

Een ervaring rijker, maar een illusie armer. Zo kunnen haar jaren in Enschede het best omschreven worden. De middenveldster vertrok op achttienjarige leeftijd van ADO Den Haag naar FC Twente, maar kwam nauwelijks aan spelen toe. ,,Natuurlijk is het balen dat ik bijna niks heb gespeeld, maar toch heb ik geen spijt van mijn overstap gehad. Destijds was ik eraan toe. Ik heb veel geleerd over krachttraining en voeding, want daarin is FC Twente verder dan ADO. En op de trainingen vind ik dat ik ook een betere speelster ben geworden.”