ADO-spelers dolblij na ‘stunt’ bij koploper: ‘Maar we moeten waken voor hosannastemming’

Klein Zwitser­land zorgt voor daverende stunt tegen landskampi­oen: ‘Hebben ze op energie afgetroefd’

De hockeyers van het Haagse Klein Zwitserland hebben donderdagavond in de Tulp hoofdklasse voor een enorme stunt gezorgd door regerend landskampioen Bloemendaal met 5-3 te verslaan. Aanvaller Camil Papa (24) had met twee treffers een belangrijk aandeel in de eerste zege van het seizoen en bracht zijn ploeg zelfs op 5-0.

16 september