ADO-spelers moeten vrezen voor plek, want trainer Brood gaat snijden in selectie

Blind of slechts één been? Ook dan binnenkort ‘gewoon’ voetballen in Zoetermeer

12 januari Blind of een geamputeerd been? Geen probleem bij blinden- of amputatievoetbal. Aan het einde van het voorjaar gaat voetbal voor mensen met een visuele beperking van start in Zoetermeer. Daarna volgt mogelijk het voetballen met één been.