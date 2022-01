ADO-spelers verleggen de focus na chaotische week: ‘Welke hobbels zich ook voordoen, we overwinnen ze’

Voetballen­de kapper Rayen (18) maakt droomtrans­fer naar Grieken­land: ‘Ze hebben hier een ander kapsel’

Hoe groot het contrast is tussen de Onder 19 van SV Den Hoorn en een voetbalclub in de Griekse derde divisie, daar gaat de 18-jarige Rayen Clemensia uit Delft binnenkort achter komen. In de winterstop maakte de kapper in opleiding een bijzondere transfer naar het op Kreta gelegen Anagennisi Ierapetras. ,,Ik was het amateurvoetbal een beetje zat.”

12 januari