ADO-spelers vermaken jonge fans in Duinrell; trainer Fons Groenendijk haalt nat pak

Handtekeningen op kaarten, op telefoonhoesjes, op shirts, op petjes op voorhoofden en op armen. Vandaag hebben jonge ADO-fans dé kans om een krabbel te scoren van hun held. Van Danny Bakker (24) bijvoorbeeld, de laatste Haagse voetballer die uit de eigen jeugd is doorgebroken bij de eredivisieclub. Bakker: ,,Het is leuk voor de kinderen, vooral voor hun is het een geweldige dag.”



Toch vermaken de spelers, die komend weekeinde opnieuw geen wedstrijd hebben, zich ook. Topscorer Nasser El Khayati waagt bijvoorbeeld met Giovanni Troupée een ritje in de achtbaan in het drukke attractiepark. Bakker maakt voor de jonge fans graag een uitzondering en stapt ook in. ,,Want ik kom niet vaak in attractieparken, daar krijgt m’n vriendin me normaal niet mee naartoe.”



Voor de voetballers lijkt het een schooluitje. Al kwamen ze nu niet met de bus, maar met eigen vervoer. Zo kan iedereen die wil na het officiële programma blijven voor een verfrissende plons in het Tikibad. Het doet Bakker denken aan zijn jeugd. ,,En ja, voor de zekerheid heb ik mijn zwembroek weer meegenomen.”



Trainer Fons Groenendijk haalt eerder op de dag al een nat pak als hij met de rest van de staf in de Splash stapt. ,,Dan krijg je zo’n cape om, maar dat helpt niets”, zegt Groenendijk, die net als de spelers om de zoveel meter halt houdt voor een selfie.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!