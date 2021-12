ADO-spits Verheydt evenaart stokoud clubrecord van Lex Schoenmaker: ‘Dat is een hele grote meneer’

Lex Schoenmaker deed het in de lente van 1969. In zes wedstrijden achter elkaar scoren. Tussen 13 april en 18 mei was hij, één van de allergrootste iconen uit de clubgeschiedenis van ADO Den Haag, trefzeker tegen NEC, GVAV, Go Ahead, NAC, Sparta en Fortuna SC. Tien doelpunten maakte hij in die duels. Aan het einde van een eredivisieseizoen waarin de Haagse club als zesde zou eindigen.

Van de status van Schoenmaker kan Thomas Verheydt alleen maar dromen. Maar de spits van het ADO van nu heeft het record van zijn legendarische stadgenoot wel geëvenaard. Een niveau lager scoorde hij tegen Jong AZ voor de zesde wedstrijd op een rij. Twee treffers maakte hij zelfs, waardoor hij dit seizoen nu 14 competitiedoelpunten heeft gemaakt. ,,Ik wist voor de wedstrijd niet dat Lex het record had met zes wedstrijden op een rij waarin hij scoorde”, zei de Haagse spits. ,,Ik doe het ook wel in een andere competitie, maar het is een leuke statistiek. Schoenmaker is een hele grote meneer en als klein jongetje wist ik al wie hij was, dus dat maakt het extra mooi.”

Quote In het seizoen 2002-2003 was ik er als supporter vaak bij. Toen werden ze tegen VVV kampioen Thomas Verheydt

Verheydt drukte met zijn doelpunten zijn stempel in de zesde overwinning op rij van zijn ploeg. Maar de zege op Jong AZ was van al die overwinningen wel de meest moeizame. In een periode waarin ADO al wekenlang in defensief opzicht nauwelijks in de problemen komt, waren de beloften uit Alkmaar ineens met grote regelmaat gevaarlijk. Nadat Verheydt in de 24ste minuut voor de 1-0 had gezorgd, ging de Haagse ploeg met een 1-2 achterstand de rust in.

En toen dat al vroeg in de tweede helft was rechtgezet door een benutte strafschop van Verheydt en een van richting veranderd schot van Sem Steijn, bleef het voor ADO tot het laatste moment billenknijpen. ,,We hadden het lastig, dus daar moeten we wel even aandacht aan besteden”, concludeerde Verheydt. ,,Maar het gaat goed. Als je zes keer op rij wint, kun je niet zeggen dat het niet goed gaat. Als we dit kunnen doorzetten tot de winterstop, hebben we een goede eerste seizoenshelft gehad en kunnen we vol gaan jagen op de bovenste twee plekken.”

Verheydt als supporter

Door de zesde overwinning op rij is de ploeg van trainer Ruud Brood bezig aan de langste zegereeks sinds de winter van het seizoen 2002-2003. Toen won ADO tussen 11 november en 16 februari negen keer op rij. Het was in een seizoen waarin de Haagse ploeg afgetekend kampioen werd in de eerste divisie, met een voorsprong van acht punten op FC Emmen. ,,Ik ben er dat seizoen als supporter vaak bij geweest”, herinnerde Verheydt zich. ,,Toen werden ze kampioen tegen VVV. Wij moeten er dus nog een paar winnen om dat te evenaren.”

Dat Verheydt zijn ADO-klassieken kent, was al een tijdje duidelijk. Nu begint hij zelf steeds grotere rol te claimen in de geschiedenisboeken van zijn jeugdliefde. Maar de Haagse spits staat zelf vooraan om toe te geven dat hij nog niet in de buurt komt van de status van Schoenmaker en dat de ploeg waar hij nu in speelt nog niet zo soeverein is als het ADO van 2002-2003. Maar zijn productiviteit en de prestaties van de Haagse ploeg in de afgelopen zes duels tonen wel aan dat ADO op de goede weg is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.