ADO staat voor belangrijk duel: ‘Het zal beladen en energierijk worden’

FC Emmen-ADO Den Haag is morgenavond het duel tussen de hekkensluiter van de eredivisie en de club die voorlaatste staat. Het zal een beladen duel worden, verwacht ADO-trainer Ruud Brood.

Het gevoel rondom ADO Den Haag is de afgelopen weken weliswaar flink verbeterd, de resultaten tegen SC Heerenveen en FC Utrecht hebben de ploeg in een rustiger vaarwater gebracht, de club zakte intussen wel naar de zeventiende plek op de ranglijst. En dus staat er wel degelijk veel druk op het duel met FC Emmen, de enige ploeg die tot nu toe minder punten pakte dan ADO. ,,Het is duidelijk dat het een belangrijk duel is”, benadrukte Ruud Brood een dag voor de wedstrijd.

Bovendien is FC Emmen geen makkelijke tegenstander. De resultaten in de afgelopen seizoenen bewezen dat, ADO verloor de laatste drie wedstrijden van de club uit Drenthe. ,,Maar het is voor elk team lastig, daar”, gaf Brood aan. ,,Vorig jaar hebben ze een heel goed seizoen gedraaid. Dat team zit al een paar jaar voor tachtig procent bij elkaar, dan heb je wat automatismen. Bovendien speel je op een kunstgrasveld, dat levert voor hen een voordeel op.”

Maar behalve dat het kunstgras FC Emmen wat extra thuisvoordeel geeft, verandert het niets voor ADO. Ricardo Kishna gaat er namelijk gewoon op spelen. De aanvaller, die ruim drie jaar geleden een zware knieblessure opliep op het kunstgras dat toen nog in het Haagse Cars Jeans Stadion lag, wordt er niet door afgeschrikt. ,,Het is geen dingetje voor hem”, zei de trainer. ,,Als ik hem hier op kunstgras zie trainen, heb ik niet het idee dat hij dat lastig vindt.”

De trainer kan Kishna ook goed gebruiken in Emmen. Want de wedstrijd vraagt om de nodige routine bij de Haagse ploeg. ,,Het zal een beladen, energierijke wedstrijd worden.”

Ilay Elmkies is er in ieder geval niet bij. Hij is vanwege medische redenen niet inzetbaar. Ook Shaquille Pinas, Peet Bijen, David Philipp en Gianni Zuiverloon ontbreken nog bij ADO.