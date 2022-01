ADO staat voor veelbepalend drieluik richting promotie: ‘We hebben het tegen RKC laten zien’

Ja, natuurlijk is het vervelend om gewisseld te worden bij een 1-2 voorsprong in een bekerwedstrijd tegen een eredivisieclub. Dat vond ook ADO-aanvoerder Boy Kemper. Maar ja, dat was van tevoren zo afgesproken en daar was iedereen het mee eens. ,,We wisten vooraf dat er rekening gehouden zou worden met het zware programma”, licht de linksbenige verdediger toe. En dat is ook precies waar het kort na de bekeruitschakeling in Waalwijk over ging: Roda JC-uit, Excelsior-uit, De Graafschap-thuis. Een uiterst belangrijk drieluik in de jacht op promotie naar de eredivisie.