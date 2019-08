ADO-stadion ondergaat metamorfose in mum van tijd: rood-zwart is nu weer geel-groen

De Kees Kist Lounge is niet meer in Den Haag. Het stadion van ADO is weer van ADO, zeker tot morgenochtend 7.00 uur. Dan zal het weer worden omgetoverd tot tijdelijke thuishaven van AZ.

Het is een logistieke operatie die in het Nederlandse voetbal zelden vertoond is. Als AZ vanwege het neergekomen tribunedak tachtig kilometer naar Den Haag uitwijkt, gaan niet alleen de spelers en de shirts mee. Tot in de kleinste details werd het Cars Jeans Stadionvoor het Europa League-duel met FC Marioepol de laatste dagen tot rood-witte veste omgetoverd.

Gisterochtend werd het allemaal weer tenietgedaan. De Kees Kist Lounge heet weer 'gewoon' de Residentie. Voor één dag, want vanavond is het in de eredivisie ADO-Sparta en morgenmiddag weer AZ-FC Groningen.

Het zijn vooral drukke dagen voor de medewerkers van AZ. Met vier man stonden ze gisterochtend om zeven uur alweer op de stoep om het stadion in Den Haag weer een ADO-uitstraling te geven. De rode hoezen gingen van de stoelen, net als de rood-witte bordjes bij het toilet. Alles is vier uur later weer vertrouwd geel-groen.

Daarnaast schakelde AZ het bedrijf Sports Exposure in om de reclameborden te veranderen. Zeker alles wat in het zicht van de camera stond, was aangepast.

Volledig scherm © BSR_AGENCY Dat merkten ze ook bij ADO, dat AZ uitnodigde om in het stadion te komen voetballen. ,,Het was wel apart, ik dacht op een gegeven moment: we trainen in het AZ-stadion", viel Lex Immers op.



Donderdagavond zat de ADO-middenvelder net als een groot deel van de Haagse technische staf bij de AZ-wedstrijd op de tribune.



Vanaf de hoofdtribune viel het Immers op dat de supporters van AZ zich net een tikkeltje anders gedroegen dan hij gewend is. ,,Ik zag de mensen aan de overkant zitten. Dat gebeurt normaal nooit, want iedereen staat bij ons altijd op Midden-Noord."

Hoewel er vrijdagochtend links en rechts nog een vaasje bier staat, viel het het ADO-personeel ook al op dat het stadion wat netter was achtergelaten dan na een normale thuiswedstrijd.

Hoewel nog niet duidelijk wanneer AZ weer in het eigen stadion kan voetballen, is het nu al klip en klaar dat het ADO meer dan goodwill oplevert. Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB liet zich donderdag al ontvallen dat het om tonnen gaat. Bij ADO houden ze zich over de revenuen op de vlakte, al geeft een zegsman eerlijk toe dat ze er niet slechter van worden.