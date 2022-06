ADO strikt Hommerson Casino als nieuwe hoofd- en shirtsponsor: ‘Ze geloven in de Haagse voetbaltrots’

ADO Den Haag heeft in Hommerson Casino een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Beide partijen zijn voor de komende drie seizoenen aan elkaar verbonden. De verbinding tussen de club en het Haagse bedrijf gaat al vele jaren terug. Toen ADO nog in het Zuiderpark speelde was Hommerson tussen 2002 en 2005 al als hoofdsponsor aan de club verbonden.

Commercieel manager van ADO, Jesper van den Bosch, is verheugd met het nieuws. ,,Dit is een fantastische dag voor onze club. We zijn enorm blij met het vertrouwen dat Hommerson met deze nieuwe stap in onze samenwerking uitspreekt. Na een tumultueus seizoen willen we ons als club positief ontwikkelen. Dit kan echter alleen met partners die geloven in de uitgesproken ambitie en de mogelijkheden van onze Haagse voetbaltrots. Dat we vandaag deze overeenkomst kunnen ondertekenen met een partij met Haagse roots en die al zo lang aan ADO verbonden is, laat zien dat men gelooft in hetgeen we willen bewerkstelligen.”

Quote We geloven in de groeipoten­tie en ambitie van de club Remco van den Berg, directeur Hommerson Casino

In de overeenkomst tussen beide partijen is een prestatiebonus opgenomen. Indien ADO de komende seizoenen naar de eredivisie promoveert, krijgt het een hoger bedrag van Hommerson.

,,Dit is iets waar we al lang naar uitkijken”, zegt Hommerson-directeur Remco van den Berg. ,,Ondanks dat de verbintenis tussen beide partijen nooit is onderbroken is het hoofdsponsorschap natuurlijk iets bijzonders. Wij zijn dan ook trots dat wij als écht Haags bedrijf, met onze merknaam, terugkeren op de wedstrijdshirts van ADO. We geloven in de groeipotentie en ambitie van de club en kijken ernaar uit om hier de komende drie seizoenen met deze verbintenis een substantiele bijdrage aan te kunnen leveren.”

Nieuwe naam stadion

In 2020 mocht de casinoketen al een casino in het stadion openen. In juni van 2021 werd de nieuwe speellocatie van Hommerson in het Cars Jeans Stadion geopend. Cars Jeans, de voormalige hoofdsponsor, was tevens de naamgever van het stadion, maar daar komt ook verandering in. ADO maakt op zeer korte termijn kenbaar welke nieuwe sponsor komend seizoen op het stadion in het Forepark zal komen te staan.

