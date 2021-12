ADO stuurt voorstel naar schuldeisers, Chinezen raken aandelen kwijt

Lexie Louwerens (Quintus) speelt Europa Cup dankzij doorzet­tings­ver­mo­gen: ‘Supertof dat ik nu mee mag’

Doorzettingsvermogen kan Lexie Louwerens niet worden ontzegd. De razendsnelle hoekspeelster van Quintus scheurde in mei 2018 de kruisband van haar knie af. Een lang traject van revalidatie vol tegenslagen volgde. Komend weekeinde in de Europa Cupduels met Malaga is zij opnieuw van de partij.

11 november