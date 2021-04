ADO-supporter start met crowdfundingcampagne: ‘Voorkomen dat onze club een speelbal blijft’

Haagse prominenten

Via getfunded.nl wil hij met de campagne ADO Den Haag terug in Haagse handen een substantieel bedrag ophalen onder de supporters van de club. Dat geld moet bij ADO terechtkomen. In ruil voor ‘een klein beetje inspraak’. ,,Ik vind dat wij supporters een kijkje in de keuken van de club moeten kunnen krijgen. Al krijgen we maar de kans om af en toe onze vraagtekens te plaatsen bij de beslissingen die worden genomen. Met dit geld moeten we draagvlak creëren voor de aanwezigheid van supporters, zodat we de continuïteit van de club kunnen waarborgen. Daarbij hebben we het ook nodig dat er Haagse prominenten aanhaken. Met elkaar moeten we ervoor proberen te zorgen dat we verlost raken van buitenlandse invloeden.”