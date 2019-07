ADO-talent Sem Steijn volgt opnieuw pad van vader Maurice, nu richting Midden-Oosten: ‘Ik mag nog niet op mezelf wonen’

Ebbinghaus op koers voor de winst in PN2 Cup

11:03 In Nootdorp wordt deze week het tweede deel van de zogeheten PN2 Cup afgewerkt. Aansluitend op de Pijnacker Open van vorige week kan er 500 euro extra verdiend worden door degene die het best presteert over beide tennistoernooien bij zowel de mannen als de vrouwen. Afgelopen zondag wonnen Yannick Ebbinghaus en Miriam Westerink de finales van het enkelspel in hun categorie.