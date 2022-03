ADO toont karakter en houdt FC Eindhoven op gelijkspel

Toen hij zich realiseerde wat er de afgelopen maand allemaal gebeurd was bij ADO Den Haag, werd Giovanni Franken even stil. Hij maakte sowieso al een beetje een aangeslagen indruk, afgelopen vrijdagavond in het Cars Jeans Stadion. Daar was zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van de Haagse ploeg gestaakt vanwege een stroomstoring.

Lees ook PREMIUM De bizarre incidenten stapelen zich op bij ADO: stroomstoring zoveelste tegenvaller voor Haagse club

Een stroomstoring, een incidentje waar je als voetbaltrainer of voetballer geen invloed op hebt. Het bleek in te kunnen slaan als een bom. Want de spelers van ADO reageerden vrijdagavond veelzeggend. Toen ze drie kwartier voordat het duel eigenlijk zou beginnen werden geconfronteerd met het probleem, was hun eerste reactie dat ze niet meer wilden spelen. Het was een groot contrast met de houding van de spelers van Jong PSV, die het van zich af lieten glijden en maar wat graag nog wilden voetballen.

Hoogspanning

Het is precies hoe ‘omgaan met teleurstellingen’ zou moeten zijn. Alleen bewegen de beloften van PSV zich zorgeloos en onbevangen door de Keuken Kampioen Divisie. Zonder al te veel druk, voetballend voor hun kans in de top van de eredivisie. En staan die van ADO al het hele jaar onder hoogspanning. Zij kregen te maken met stress over faillissement en of hun salaris wel uitbetaald kon blijven worden. Presteerden ze boven verwachting goed, kregen ze er geen winstpremie voor. En tussendoor waren er nog talloze gebeurtenissen waardoor de aandacht op een negatieve manier van het voetbal werd afgeleid.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Tyrese Asante baalt met de handen in de lucht nadat Joey Sleegers FC Eindhoven op 1-1 heeft gezet. © Pro Shots / Johan Manders

En nu de Haagse ploeg op het veld ook nog eens al sinds 6 februari op een overwinning wacht, was de stroomuitval vrijdag symbolisch voor de donkere situatie van de club. Het door alle omstandigheden mentaal kwetsbaar geworden elftal van Franken moest in lichtstad Eindhoven aantonen dat het nog steeds strijdbaar is. Zich nog steeds uit geslagen positie kan terugknokken.

Haagse tandem

In het Jan Louwers Stadion werd ADO maandagavond in psychologisch opzicht ook weer op de proef gesteld. Want FC Eindhoven, na acht overwinningen op een rij tegen de Haagse ploeg op jacht naar de derde periodetitel, werd knap in bedwang gehouden. ADO oogde, nog altijd startend zonder onder anderen Gregor Breinburg, Daryl Janmaat en Dhoraso Moreo Klas, stabiel.

De Haagse ploeg kwam halverwege de eerste helft ook verdiend op voorsprong via een doelpunt van Sem Steijn op aangeven van Thomas Verheydt. De treffer deed terugdenken aan de beste periode die de club dit seizoen had, waarin de Haagse tandem voorin steevast een hoofdrol opeiste.

Borst vooruit

Maar juist toen ADO in de tweede helft op weg leek naar een comfortabele voorsprong, sloeg FC Eindhoven terug. De 1-1, vrijwel meteen nadat Ricardo Kishna een grote kans op de 0-2 liet liggen, was precies de mentale tik waarna de Haagse ploeg moest aantonen dat het nog van zich af kan bijten. Dat ze met elkaar weer met de borst vooruit naar de toekomst kunnen kijken, zoals Franken bij zijn ploeg hoopte te bewerkstelligen.

Daar slaagde de ploeg redelijk in. Want een knappe overwinning kon weliswaar niet meer geboekt worden, maar ADO bleef wel overeind toen FC Eindhoven beter ging spelen en meer kansen kreeg. En zo was het weliswaar in bescheiden zin, maar liet de Haagse ploeg na een rampmaand vol incidenten wel zien dat de weg omhoog is ingeslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.