ADO toont vechtlust en houdt Telstar na rode kaart Amir Absalem op gelijkspel: ‘Ik heb strijders gezien’

ADO Den Haag heeft zich vrijdagavond bij Telstar naar een doelpuntloos gelijkspel geknokt: 0-0. De Haagse ploeg kreeg in de eerste helft voldoende grote kansen om te scoren, maar na een rode kaart van linksback Amir Absalem moest de ploeg van Dirk Kuyt in het laatste half uur vooral stand houden. En dat lukte.

Je beleeft misschien wel je moeilijkste fase in het hele seizoen en dan moet je voor een uitduel naar een ploeg die al sinds half september ongeslagen is. Een elftal dat weet dat bij de Haagse ploeg dit seizoen vrijwel altijd wat te halen valt. En dan zijn sterkhouders als Thomas Verheydt en Gregor Breinburg ook nog eens niet inzetbaar.

Het maakte alles voor ADO Den Haag richting de uitwedstrijd in het knusse stadion van Telstar op voorhand een lastige opgave. En dat werd het gisteravond in Velsen-Zuid voor ADO ook. Het maakt het aanlokkelijk om de wedstrijd van de Haagse ploeg vooral vanaf de negatieve kant te bekijken. Want negatief was er in Noord-Holland voldoende. Het aantal kansen dat de Haagse ploeg incasseerde, was immers opnieuw aanzienlijk.

Achilleshiel

Het is en blijft de achilleshiel van de Haagse ploeg, die voor het duel met Telstar op 19,81 expected tegengoals in veertien duels stond. Op dat vlak doet de Haagse ploeg het op drie ploegen na het slechtst in de Keuken Kampioen Divisie. Telstar krikte het aantal verwachte tegengoals in eigen huis met haar kansen behoorlijk op, maar was niet scherp genoeg in de afronding. Het zijn feiten waar men in Den Haag niet omheen kan.

Volledig scherm Thomas Oude Kotte (links) en ADO-middenvelder Jordy Wehrmann vechten een van de vele duels uit © Pro Shots / Sonny Lensen

Maar wat na de wedstrijd in Velsen-Zuid óók kan blijven hangen, is de manier waarop het ADO-elftal zich presenteerde. Want na een week die de Haagse ploeg beleefde na de zeperd tegen VVV-Venlo, de onrust rondom trainer Dirk Kuyt én het naar buiten komen van de wens van de spelersgroep om Giovanni Franken als assistent van het eerste elftal te krijgen, is dat knap.

Verbetenheid

In de Haagse ploeg zat een soort verbetenheid, die ADO dit seizoen nog niet vaak etaleerde. Zo’n gevoel dat ADO maar met één missie naar Velsen-Zuid was gekomen: een driepunter. Iets wat weliswaar altijd het devies moet zijn, maar gezien de situatie matige resultaten en het gebrek aan zelfvertrouwen bij de Haagse club makkelijker gezegd dan gedaan is.

Vanwege dat feit alleen al, verdiende de Haagse ploeg misschien al wel een overwinning. Nog los van de vele kansen die de ploeg van Kuyt creëerde, want die waren er met name in de eerste helft in overvloed. Amar Catic kwam al binnen een minuut oog-in-oog met Telstar-doelman Joey Houweling, maar mikte de bal centimeters aan de verkeerde kant van de paal. Een droomstart bleef zo uit.

Mario Bilate

Ook de enorme mogelijkheid voor Mario Bilate vlak voor rust was noemenswaardig. De spits, die speelde in plaats van de geschorste Verheydt, kwam óók in zijn eentje voor Houweling, maar schoot de bal ietwat gehaast naast. Met wat meer geluk had ADO dan ook gewoon wél een doelpunt gemaakt, al werd dat na de rode kaart voor Amir Absalem (onderuithalen doorgebroken speler) in de 64ste minuut een lastige opgave.

Natuurlijk moet er na het duel met Telstar niet worden weggelopen voor de realiteit. De situatie is en blijft met een zestiende plaats na vijftien duels penibel en voor een club als ADO onder zijn stand. Maar tegen Telstar waren er óók dingen te zien waar de ploeg van Kuyt op verder kan, iets wat in de fase waarin ADO verkeert iets is om te koesteren.

Kuyt ziet strijders

,,We zitten in een fase waarin niet veel dingen meezitten”, zei Kuyt na afloop. ,,In de eerste helft hebben we heel goede kansen gecreëerd, maar moeten we meedogenlozer zijn. In de tweede helft heb ik dingen gezien die we beter moeten doen. Ik had het gevoel dat we de overwinning nog gingen pakken, zeker met Ricardo Kishna achter de hand. Maar die heeft na de rode kaart een half uur alleen maar achter de bal aangerend.”

Kuyt was misschien wel meer dan voorheen tevreden over de inzet van zijn spelers. ,,Als er een moment was geweest om op te geven dan was het vandaag. Met tien man, alles zit tegen, we zitten in een lastige fase. Maar ik heb strijders gezien die alles geven voor de club.”

