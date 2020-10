ADO-trainer Rankovic kijkt uit naar tactische strijd met Vitesse: ‘Wordt een mooi schaakspel’

,,Toch is het niet zo’n heel bijzonder systeem”, zegt ADO-trainer Aleksandar Rankovic over de speelwijze van Vitesse. ,,Voor mij is het zeker niet nieuw. Toen ik bij Sparta werkte, speelden wij in de eerste divisie ruim een half jaar lang ook zo. En als je naar de meeste ploegen in de eredivisie kijkt, bouwen die vaak op met een middenvelder die zich laat terugzakken. Dan kom je in de opbouw in feite op hetzelfde uit.”