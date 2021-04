ADO-trainer Ruud Brood blijft strijdbaar voor thuisduel met Feyenoord: ‘Dat zit er gewoon in’

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood gaf in aanloop naar de thuis­wedstrijd van zondag tegen Feyenoord aan dat het hem nog wel was gelukt om net zo fanatiek naar het duel met de Rotterdammers toe te leven als normaal.

Ook nu degradatie uit de eredivisie niet meer af te wenden lijkt, sluipt er bij hem geen moedeloosheid in. ,,Ik ben echt nog wel gewoon bezig met hoe we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de volgende tegenstander”, benadrukte Brood. ,,Vanaf het begin van de week al. Ik kijk naar Feyenoord en ook naar ons eigen team. Hoe gaan we het op­pakken? Hoe gaan we met elkaar aan de gang? Dat zit er gewoon nog in.”

De trainer van ADO Den Haag had ook wat lichtpuntjes in zijn trainingsweek. Peet Bijen en Daryl Janmaat sloten namelijk weer aan. De twee verdedigers zijn al maandenlang geblesseerd, maar hun rentree nadert. ,,Als ik hoe zij vooruit gaan, is dat wel een goed teken. Maar tegen Feyenoord zijn ze nog niet inzetbaar. Ik hoop dat we hen dit seizoen nog zien.”

Geen Vejinovic

Wie Brood tegen Feyenoord ook niet kan opstellen, is middenvelder Marko Vejinovic. De aanvoerder is na zijn gele kaart tegen Fortuna Sittard geschorst. Daartegenover staat dat verdediger Shaquille Pinas terugkeert van een schorsing. Verder is linksbuiten Ricardo Kishna een twijfelgeval. ,,Ricardo heeft wat klachten gehad. Hij heeft deze week even apart getraind. Het is de komende dagen nog even aankijken hoe er opstaat.”

