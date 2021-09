ADO-trainer Ruud Brood prijst wisselwerking met het publiek: ‘We zitten in hetzelfde schuitje’

Zondag om 16.45 uur in het Cars Jeans Stadion tegen FC Eindhoven staat voor ADO Den Haag speeldag 5 (van de 38) op de rol. De ploeg aast op eerherstel na de 3-0 zeperd vorige week uit tegen NAC. Een goed resultaat tegen de Eindhovenaren zal voorkomen dat de glans van de flitsende seizoenstart weer dof wordt. Tevens blijft zo de opvallende ‘gun-factor’ in stand, die de fans voor de huidige ploeg hebben.

Brood: ,,Die wisselwerking is vanaf dag één van dit seizoen een bijzonder verhaal. Ik denk dat het een combinatie is van de realiteitszin bij de supporters en de hartverwarmende inzet die de spelers ertegenaan gooien. Het gevoel van in hetzelfde schuitje zitten en alleen gezamenlijk weer in rustig vaarwater kunnen komen. Tegen NAC was het niet goed, maar iedere Haagse speler ging helemaal tot de bodem. Na afloop zeiden de supporters: ‘Hoofd omhoog, niet opgeven; volgende week winnen van FC Eindhoven.’ Daar gaan we zondag dan ook alles aan doen.”