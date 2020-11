ADO treedt tegen Sparta aan met een nieuw systeem: ‘Deze ploeg heeft duidelijkheid nodig’

Keeper Luuk Koopmans kon het moeiteloos beamen. Er zit een heel verschil tussen de aanpak van nieuwe trainer Ruud Brood en zijn voorganger Aleksandar Rankovic. En dat gaat ook meteen zichtbaar zijn in de uitwedstrijd tegen Sparta van aanstaande zondag. Dan heeft Brood het roer nog niet helemaal omgegooid, maar wel het systeem veranderd naar 4-3-3. Met die speelwijze hoopt de nieuwe trainer snel vastigheid te creëren bij ADO Den Haag. En daar had het team volgens Koopmans behoefte aan. ,,We hebben met veel verschillende jongens gespeeld en dat is lastig”, legt hij uit. ,,Soms was het noodgedwongen, hoor. Maar we speelden ook in verschillende systemen. Bijvoorbeeld met drie achterop in een 5-3-2 opstelling. Dat vergt veel coaching en dat ontbrak vaak. En ook aan de bal vonden we de oplossingen niet goed.”