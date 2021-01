ADO trekt transfervrije keeper aan uit Oostenrijk als concurrent Koopmans

Fraisl liet kort geleden zijn contract ontbinden bij SV Sandhausen, waarvoor hij dit seizoen nog 11 wedstrijden keepte in de 2. Bundesliga. Met de komst van Fraisl haalt ADO een concurrent voor keeper Luuk Koopmans binnen en daar was het al een tijdje naar op zoek. In september leek de Haagse club Liverpool-doelman Caoimhín Kelleher te gaan huren, de 22-jarige Ier die in het Champions League-duel met Ajax van 1 december onder de lat stond. Die huurtransfer ging niet door omdat Loris Karius ook al bij de club vertrok. Maar nu is er met Fraisl toch een doelman naar Den Haag gekomen die de concurrentiestrijd met Koopmans aan kan gaan.

Achter Koopmans waren nu de 37-jarige Robert Zwinkels en de 20-jarige Youri Schoonderwaldt de enige opties. In Schoonderwaldt zien ze bij ADO de toekomstige eerste keeper van de club, maar aangezien er geen oefenwedstrijden kunnen worden gespeeld en de competitie voor ADO Onder 21 is stilgelegd, kan hij momenteel geen wedstrijdritme en ervaring opdoen. ADO wil Schoonderwaldt daarom graag verhuren aan een club in de Keuken Kampioen Divisie.

Wedstrijdritme en ervaring, dat heeft Fraisl dus wel. De Oostenrijker keepte in het anderhalve seizoen dat hij in Duitsland onder contract stond in totaal 45 competitiewedstrijden voor SV Sandhausen. Kort geleden werd zijn contract bij die club ontbonden, omdat hij ruzie had met trainer Michael Schiele. Eerder in zijn carrière speelde Fraisl voor het Roemeense FC Botosani en een aantal kleinere Oostenrijkse clubs.

