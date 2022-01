ADO verliest tegen concurrent De Graafschap punten, maar ogenschijnlijk ook twee sterkhouders

Door een 0-0 gelijkspel tegen De Graafschap is ADO Den Haag de aansluiting met de bovenste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie enigszins kwijtgeraakt. Maar behalve twee belangrijke punten, verloor de ploeg van trainer Ruud Brood ook weer twee belangrijke spelers. Eljero Elia en Gregor Breinburg vielen al voor de rust geblesseerd uit.

Drie keer winnen en ADO Den Haag zou écht mee gaan doen om de bovenste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie. Het was de brutale voorspelling van aanvoerder Boy Kemper, voorafgaand aan een belangrijke periode waarin zijn ploeg het tegen concurrenten Roda JC, Excelsior en De Graafschap moest opnemen. Maar in plaats van negen punten, pakte ADO er vier, waardoor FC Volendam en FC Emmen voorlopig weglopen.

Bovendien zijn de cruciale tien dagen met de drie topwedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor de Haagse club een slijtageslag geworden. In Waalwijk tijdens de bekerwedstrijd tegen RKC dacht trainer Ruud Brood er nog goed aan te doen een gedeelte van zijn beoogde basiselftal te sparen voor het drieluik dat zou volgen. Maar de duels met Roda JC, Excelsior en De Graafschap zijn in teken komen te staan van blessureleed.

Blessuregolf

Gregor Breinburg was al niet fit uit de winterstop gekomen en maakte afgelopen dinsdag tegen Excelsior pas zijn rentree. Daryl Janmaat haakte na de eerste wedstrijd van dit kalenderjaar, het met 2-0 gewonnen competitieduel met TOP Oss, voorlopig af. Hij was er in de bekerwedstrijd tegen RKC al niet bij.

Vervolgens ontbraken ook Boy Kemper en Ricardo Kishna tijdens de uitwedstrijd tegen Roda JC en kon clubtopscorer Thomas Verheydt in Kerkrade maar een half duel spelen. Intussen werden de mogelijkheden in de aanvalslinie kleiner door het vertrek van Vicente Besuijen naar het Schotse Aberdeen. En met Breinburg weliswaar weer terug aan de aftrap viel afgelopen dinsdag ook keeper Luuk Koopmans nog weg, hoogstwaarschijnlijk met een schouderblessure die hem lang aan de kant houdt.

Volledig scherm De ADO-spelers nemen polshoogte bij de geblesseerd geraakte Eljero Elia. © Pro Shots

En ook de thuiswedstrijd tegen De Graafschap werd beheerst door pech op persoonlijk vlak. Halverwege de eerste helft moest Eljero Elia met een brancard van het veld worden gedragen na een overtreding van De Graafschap-verdediger Jasper van Heertum. En tien minuten nadat de buitenspeler was gewisseld raakte ook Breinburg, opnieuw, geblesseerd.

De maand januari zal daardoor voor de nodige kopzorgen hebben gezorgd bij de technische staf van ADO. Want de huidige weken bewijzen vooral dat de selectie van de Haagse club uiterst fragiel is. Zeker als het gaat om de toch al kleine poule met ervaren spelers, moeten ze bij ADO bidden dat de blessurelast niet aanhoudt.

Duizenden supporters

Want hoewel ook de vele jonge spelers van de Haagse ploeg dit seizoen al regelmatig hebben laten zien prima voor de dag te kunnen komen in de Keuken Kampioen Divisie, bleek ADO als de selectie even wat smaller was eerder ook al uiterst kwetsbaar. Bijvoorbeeld in de uitwedstrijden tegen NAC en Roda JC stortte een jong Haags elftal flink in.

Dat gebeurde niet in het thuisduel met De Graafschap. Eindelijk weer eens gesteund door enkele duizenden supporters had ADO ondanks de tegenslagen in de eerste helft vrijwel de hele wedstrijd het beter van het spel. De Haagse ploeg wekte niet de indruk op haar laatste benen te staan, al werden de kansen die het creëerde niet benut.

En dus blijft de Haagse ploeg steken op 45 punten uit 24 wedstrijden. Drie minder dan FC Emmen en zeven minder dan FC Volendam, die allebei een wedstrijd minder gespeeld hebben. Maar de grootste zorgen zullen momenteel uitgaan naar Breinburg, Janmaat, Elia en Koopmans. Want wil ADO daadwerkelijk nog écht meedoen om de bovenste twee plekken, is elk beetje ervaring hard nodig.

