ADO verliest tegen MVV ook derde wedstrijd: ‘Zou liegen als ik zeg dat ik me geen zorgen zou maken’

Aanvoerder Kemper is geschrok­ken van zeperd ADO: ‘We kwamen met onze borst vooruit binnen’

Na een uitstekende voorbereiding heeft ADO Den Haag in de seizoensopener van de Keuken Kampioen Divisie tegen Heracles (4-0) een behoorlijk pak rammel gekregen. Aanvoerder Boy Kemper is behoorlijk geschrokken van het optreden van zijn ploeg, maar ziet voor paniek of zorgen geen reden. ,,Vorig jaar hebben we ook genoeg tegenslagen gehad.”

8 augustus