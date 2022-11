ADO verliest van VVV, supporters uiten ongenoegen over Dirk Kuyt: ‘Zolang ze maar respect tonen’

ADO Den Haag heeft vrijdagavond in eigen huis in de slotseconden van VVV-Venlo verloren: 2-3. Na een bliksemstart en een vroege voorsprong maakte Nick Venema in de 96ste minuut de winnende treffer.

Of het daags na de verloren wedstrijd bij Helmond Sport (2-1) nu een straftraining was of niet, de spelers van ADO hadden tegen VVV-Venlo wat goed te maken. De start in het Bingoal Stadion was in ieder geval veelbelovend.

Bij de eerste uitbraak van de Hagenaars was het direct raak. Silvinho Esajas, die door Kuyt als aanvallende middenvelder werd opgesteld, profiteerde van knullig uitverdedigen van VVV-Venlo en schoot de bal hard en laag achter doelman Ennio van der Gouw.

Xander Severina verzuimde na een kwartier spelen, na goed doorkoppen van Thomas Verheydt, de 2-0 binnen te werken en waar ADO slordig met die kans omsprong, sloeg de ploeg uit Venlo via verdediger Rick Ketting op slag van rust uit een hoekschop uiterst effectief toe.

Silvinho Esajas stond 'op 10' en maakte na vijf minuten al de 1-0.

In de tweede helft was voormalig ADO-speler Kees de Boer met een vrije trap op de lat dicht bij de 1-2. Het bleek een waarschuwingsschot, want niet veel later kwamen VVV-Venlo via ADO-jeugdexponent Tristan Dekker alsnog op voorsprong. De Haagse supporters grepen de achterstand aan om met gezang en witte zakdoekjes hun ongenoegen te uiten over het slechte spel van de ploeg van Kuyt.

Maar de supporters konden niet veel later uitbundig juichen toen Severina met een fraaie actie zichzelf vrijspeelde en de bal in twee instanties achter Van der Gouw te werken. Een vijfde treffer hing in het laatste kwartier lang in de lucht. ADO-linksback Amir Absalem kreeg in de blessuretijd een niet te missen kopkans, maar hij stuitte op de Limburgse doelman.

In allerlaatste seconde viel alsnog het vijfde doelpunt van de avond. Tyrese Asante kon Nick Venema in zijn weg naar ADO-doelman Hugo Wentges niet genoeg hinderen, waarna de spits van de Venlonaren in twee instanties afrondde: 2-3.

Ongenoegen supporters

,,Het was weer heel frustrerend. Ik dacht dat de 3-2 wel verdiend zou zijn, soms mag je ook wel een gelukje hebben en heb je een mazzeltje nodig, maar dan gaat er bij de derde tegengoal van alles fout”, treurde Kuyt, die langs de lijn ook de liederen van de supporters over zijn ontslag hoorde.

,,Ja, ik heb de liederen gehoord. Ik snap het wel, als je naar de ranglijst kijkt. Ik snap de emotie van de supporters ook, zolang ze maar respect tonen. Ik kan de fans heel erg waarderen, ook vanavond hebben ze de hele wedstrijd achter de ploeg gestaan. Ze betalen een hoop geld voor een seizoens- of clubkaart en als wij dan zo presteren, snap ik de emotie wel.”

De Katwijker zelf is niet bezig met zijn positie binnen de club bezig en gelooft erin . ,,Ik zie dat deze groep de kwaliteiten heeft. We zijn met z’n allen met een proces bezig en daarin zijn we nog niet waar we willen zijn. Of de club nog in ons proces gelooft? Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan mensen bij de club.”

