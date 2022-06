ADO versterkt zich met transfervrije verdedigers van Roda JC en NAC

Persoonlij­ke film van Jay Weber inspireert DSO op weg naar promotie: ‘Het had niet mooier gekund’

Jay Weber (29) beleefde zaterdag een droomdag. De middenvelder debuteerde in 2012 bij DSO met een promotie naar de eerste klasse en heeft zijn carrière nu met diezelfde prestatie afgesloten. Hij liet in aanloop naar de finale tegen HVC’10 een persoonlijke film maken voor zijn medespelers. ,,Het afscheid had niet mooier gekund.”

19 juni