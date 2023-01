ADO Vrouwen keert gehavend van trainingskamp terug

Succes­coach Sarina Wiegman en ADO-spits Thomas Verheydt in de prijzen bij Haags Sportgala

De sportprijzen van Den Haag zijn maandagavond uitgereikt. Op het gala, dat voor het eerst in de Haagse Sportcampus in het Zuiderpark werd uitgereikt, vielen onder anderen Thomas Verheydt (Sportman) en Sarina Wiegman (coach) in de prijzen.

20 december