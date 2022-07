ADO Vrouwen plukt de vruchten van trainingen Richard Knopper: ‘Eerst gingen alle ballen naar veld 3’

Niet zo lang geleden waren de aanvallers van ADO Den Haag Vrouwen de koninginnen van de gemiste kansen. Hoe vaak het team van Sjaak Polak zichzelf daardoor punten tekort heeft gedaan, is bijna niet meer te tellen. Maar sinds de komst van oud-prof Richard Knopper als spitsentrainer in oktober vorig jaar maken de Hagenaars het ene na het andere doelpunt. ,,Nadat ik was begonnen, hebben ze in zeven wedstrijden 21 keer gescoord”, zegt Knopper. ,,Tijdens de winterstop vroeg ik aan voorzitter Kees Punt of we nog door zouden gaan. Dat wilden ze heel graag.”