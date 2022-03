ADO Vrouwen raakt met aanvoerder Gwyneth Hendriks weer een sterkhouder kwijt: ‘Ik kies mijn eigen weg’

Interesse voor de 21-jarige Hendriks was er al eerder, maar die van PSV was het meest concreet. De overgang was uiteindelijk al in kannen en kruiken toen ADO de Eindhovensen twee weken geleden trof in de halve finale van de beker. ,,Daardoor hebben we niet verloren, hoor. Ik wilde het juist nog een keer laten zien”, zegt de centrale verdediger, die in dat duel (2-1 verlies) het enige Haagse doelpunt maakte.