ADO Vrouwen-talent Jaimy maakt zich op voor Eredivisie Awards: ‘Ik ben meteen gaan shoppen’

Tijdens een gala-avond in De Fabrique in Utrecht worden voor het eerst in de geschiedenis niet alleen voor de mannen maar ook voor de vrouwen diverse voetbalprijzen uitgereikt. De 21-jarige aanvalster van ADO Den Haag was ook genomineerd voor speelster van het jaar, maar viel voor die categorie uiteindelijk af. ,,Heel bijzonder om voor dit gala genomineerd te worden. Zeker omdat het de eerste keer is. En niet alleen voor mij is het bijzonder maar ook voor de club.”