ADO wacht: Nog altijd geen akkoord over El Khayati

De verwachting was dat El Khayati snel tot een akkoord zou komen. Dat is niet het geval, ook omdat er tussen de clubs nog geen overeenstemming bereikt is. Of en wanneer El Khayati terugkeert is de vraag. Dit omdat hij van ADO toestemming gekregen heeft om voorlopig niet mee te hoeven trainen. Zijn contract loopt nog één jaar door. Na een topseizoen in de eredivisie met 17 goals en 12 assists hoopt El Khayati daar deze zomer de vruchten van te plukken. Dat kan door een transfer naar een grotere club in een aansprekende competitie, maar hij staat ook open voor een lucratieve overgang naar financieel aantrekkelijk oord.