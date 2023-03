ADO weet na wisseltruc Dick Advocaat wat het te doen staat tegen Heracles

Jubileumwedstrijd ADO-spits Thomas Verheydt komt nog niet los, maar de statistie­ken bieden houvast: ‘Dat belooft veel goeds’

Thomas Verheydt (31) speelde vrijdagavond tegen PEC Zwolle (3-1) zijn tweehonderdste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks het uitblijven van zijn achtste competitiedoelpunt was de Haagse jubilaris in de punt van de aanval weer ouderwets belangrijk voor zijn ploeg. En dan staan ook nog twee van zijn favoriete tegenstanders voor de deur...