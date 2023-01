ADO wil doelman Sonny Stevens (30) op huurbasis binnenhalen

ADO Den Haag hoopt op korte termijn een nieuwe doelman aan haar selectie toe te voegen. Sonny Stevens komt, als de afhandeling van de laatste details geen roet in het eten gooit, over van OFI Kreta. De 30-jarige doelman wordt in dat geval voor de rest van het seizoen van de Griekse club gehuurd.

ADO ging deze transferwindow op zoek naar een nieuwe doelman door de blessure van Hugo Wentges. De 20-jarige goalie is waarschijnlijk nog voor een geruime tijd uitgeschakeld. ADO heeft met Luuk Koopmans, Kilian Nikiema en David van de Riet weliswaar nog drie andere keepers, toch was men bij de Haagse club van mening dat de spoeling op doel te dun was.

Die spoeling wordt nu dus waarschijnlijk aangevuld door Sonny Stevens, een doelman uit het Noord-Hollandse Hoorn. Dat is op zich opvallend, omdat trainer Dick Advocaat eerder nog aangaf dat Stevens niet haalbaar was. De Haagse trainer zei bij wijze van grap dat Stevens in Den Haag 'dacht miljonair te kunnen worden’ en dat dat niet kan.

De 30-jarige Stevens speelde in het verleden voor onder meer FC Volendam, FC Twente en Excelsior. Vorig seizoen kwam Stevens namens Cambuur in de eredivisie nog tot 29 optredens, waarna hij naar OFI Kreta vertrok. Daar kreeg hij dit seizoen weinig speeltijd, waardoor een tijdelijke stap naar Den Haag ook voor Stevens een uitkomst was.

Helemaal rond is het dus nog niet. Maar als alles volgens plan verloopt, tekent de doelman uit Hoorn deze week in Den Haag.

