ADO wil ‘geen figurant op Feyenoord-feest’ zijn

ADO staat tiende en maakt met nog twee wedstrijden te gaan een theoretische kans op de achtste plek en dus de play-offs voor Europees voetbal. ,,We zijn afhankelijk van FC Groningen en Willem II, maar moeten dan wel in de Kuip winnen”, weet trainer Fons Groenendijk. Een meer dan lastige opgave, want de laatste vijf wedstrijden werden daar door de Hagenaars verloren.

Nasser El Khayati, die in het met 5-1 verloren bekerduel 0-1 maakte, denkt daar net zo over. Ook al won ADO dit seizoen nog niet van een top 3-club. ,,Tegen PSV en Ajax was dat een lastig verhaal, maar tegen Feyenoord hebben we thuis met 2-2 gelijkgespeeld. In de Kuip is het een ander verhaal, maar er zijn genoeg teams die daar dit seizoen een goed resultaat hebben behaald. Waarom wij dan niet?”

Begin november werd het er voor de beker 5-1. ,,Door fouten gaven we het onnodig weg”, vindt Groenendijk, die zijn groep sindsdien zag groeien. ,,Jonge spelers hebben zich aangediend, bijvoorbeeld Pinas. Daarnaast is het in de beker altijd anders. Nu kunnen we vrijuit spelen en dat moeten we ook. We zijn niet van plan om als figurant mee te werken aan het Feyenoord-feest.”