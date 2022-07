ADO wint dankzij buitenspelers oefenwedstrijd tegen SK Beveren

ADO Den Haag heeft ook het vierde oefenduel van deze voorbereiding gewonnen. De Haagse ploeg maakte tegen het Belgische SK Beveren in Tiel in de tweede helft een achterstand ongedaan, met dank aan de buitenspelers: 2-1.

ADO Den Haag begon het duel met SK Beveren, dat net als ADO onderdeel is van Globalon Football Holdings, zonder de zieke Gregor Breinburg in de basis. Voor hem in de plaats speelde jongeling Silvinho Esajas. Verder had trainer Dirk Kuyt basisplaatsen ingeruimd voor onder anderen aanwinsten Jordy Wehrmann, Daryl Werker, Dirk Carlson en Max de Waal.

In de eerste helft kon de Haagse ploeg tegen SK Beveren, waar de gisteren van ADO naar de Belgische club vertrokken Michael Mulder op de bank zat, geen vuist maken. Kansen creërde de ploeg van Dirk Kuyt nauwelijks. Dat lukt ook SK Beveren niet, tot aanvoerder Aleksander Vukotic in de 31ste minuut uit het niets raak kopte vanuit een vrije trap.

Debuut Joël Zwarts

De Haagse ploeg moest daarna in de achtervolging en ging, met name na rust, beter spelen. Het leidde in minuut vijftig tot de gelijkmaker van Xander Severina, die met een fraaie uithaal van buiten het strafschopgebied doelman Jorn Brondeel van SK Beveren verschalkte.

In minuut zestig maakte Joël Zwarts, die voor een jaar wordt gehuurd van het Duitse Jahn Regensburg, zijn debuut voor de Haagse club. Dat bleef bepaald niet onopgemerkt, want in minuut 82 was de aanvaller direct goed voor een assist. Zwarts verstuurde een perfecte voorzet, die door invaller Amar Catic in het lege Belgische doel werd gelopen.

Dankzij de late treffer van Catic wonnen de Hagenaren ook het vierde oefenduel van deze voorbereiding. ADO speelt voor de competitiestart tegen Heracles op 5 augustus nog één oefenduel, vrijdag tegen een nog nader te bepalen tegenstander. Dat zou eigenlijk FC Volendam zijn, maar die ploeg zei vanmiddag af. Zodoende moet ADO binnen een week een nieuwe tegenstander regelen.

