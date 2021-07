ADO wint eerste oefenwedstrijd maar overtuigt niet tegen contractloze ex-profs

Dan helpt het voor het vertrouwen dat één van die onervaren voetballers zich direct laat zien. Rechtervleugelverdediger Cain Seedorf (21), die vorig jaar drie keer in de eredivisie speelde, opende na een ietwat stroef begin de score. Hij tructe zich een weg door het strafschopgebied en scoorde in de korte hoek. Na een half uur had ook Vincente Besuijen een kunststukje in gedachten. Hij probeerde het met een omhaal. Die poging belandde op de lat, maar Boy Kemper was alert en kopte de 2-0 binnen.