ADO wint eerste oefenwedstrijd, maar waar blijven de nieuwe spelers? ‘We raken niet in paniek’

Door interlands van Oranje mist dit team zes van de elf spelers: ‘Ik volg het wel vanuit Zimbabwe’

De cricketers van het Voorburgse VCC staan soeverein bovenaan in de 50-overcompetitie. Maar in de T20-competitie, die zaterdag begint, zou dat wel eens heel anders kunnen zijn. VCC mist de komende tijd hun halve team. Is dat geen competitievervalsing?