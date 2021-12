ADO wint voor de vijfde keer op rij en houdt de hoop op directe promotie levend

Het was meer dan een decennium geleden. Tussen 18 december 2010 en 12 februari 2011 won ADO Den Haag voor het laatst vijf wedstrijden op een rij. Oké, dat was in de eredivisie. In het droomseizoen onder trainer John van den Brom waarin Europees voetbal werd gehaald versloeg de Haagse ploeg achtereenvolgens Willem II, Heerenveen, Excelsior, PSV en VVV.

Subtop

De afgelopen weken versloeg ADO een divisie lager Almere City, VVV, Telstar en FC Dordrecht. En daar kwam vanavond Jong FC Utrecht bij. Een zegereeks die uiteraard veel minder indrukwekkend is dan die van bijna 11 jaar geleden, maar dat maakt ze er in Den Haag momenteel niet minder gelukkig mee. Want de foutloze maand november en het goede begin van december hebben de ploeg van trainer Ruud Brood helemaal teruggebracht in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.

In Stadion Galgenwaard, waar ADO exact een jaar geleden nog een punt pakte tegen het eerste team van FC Utrecht, brachten twee eigen doelpunten van de beloftenploeg ADO al vroeg in winnende positie. Twee keer stond Ricardo Kishna aan de basis van de treffer. De 26-jarige aanvaller scoorde in de vorige wedstrijd, thuis tegen FC Dordrecht, voor het eerst sinds zes jaar weer eens en leek daar snel meer goals aan toe te voegen.

Maar tot twee keer toe had hij een tegenstander nodig om tot scoren te komen. Bij zijn eerste poging, in de zevende minuut, was het duidelijk dat niet hij maar Gabriel Culhaci het doelpunt op zijn naam zou krijgen. Acht minuten later was het een stuk moeilijker te beoordelen of zijn schot zonder tussenkomst van Yuya Ikeshita niet óók tussen de palen zou zijn beland.

Makkelijke overwinning

Hoe dan ook legde Kishna de basis voor wat alweer een makkelijke overwinning zou worden. Nooit kwam ADO in de problemen en na de rust maakten Thomas Verheydt en invaller Amar Catic de uitslag nog groter. Al deed Mohamed Mallahi daarna nog wat terug voor Jong FC Utrecht.

Intussen hadden drie concurrenten om promotie naar de eredivisie het in hun uitduels met beloftenploegen een stuk lastiger. FC Emmen liep puntverlies op bij Jong Ajax. De Graafschap won op het allerlaatste moment nog van Jong PSV, terwijl Excelsior ook pas laat in de wedstrijd afstand nam van Jong AZ, aanstaande vrijdag de volgende tegenstander van ADO.

Dan moet de Haagse ploeg de huidige zegereeks verlengen om écht weer terug in de race te komen in strijd om directe promotie. Maar de hoop daarom is na achttien speelronden in de Keuken Kampioen Divisie weer helemaal tot leven gekomen. En dat is gezien de zes minpunten die ADO nog steeds achter haar naam heeft staan, bijzonder knap.

